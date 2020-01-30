Калининградец засудил соседку, оскорбившую и облившую его помоями

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:11:09+03:00

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Житель Гурьевского района отсудил компенсацию морального вреда с соседки, которая его оскорбила и облила помоями. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в апреле 2019 года в поселке Дорожный. На участок мужчины проникла проживающая по соседству пенсионерка и принялась оскорблять его и членов его семьи. После этого агрессивная пенсионерка облила его грязной водой. Остатки помоев она вылила на автомобиль пострадавшего.

Гурьевский районный суд взыскал с пенсионерки компенсацию морального вреда и размере 10 тысяч рублей, а также 380 рублей, который мужчина потратил на чистку своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU