Житель Черняховска получил 4 года колонии за хранение карфентанила
В Черняховске осудили местного жителя за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В ноябре прошлого года мужчина приобрел наркосмесь, содержащую карфентанил и метадон общей массой 1,25 грамма. Уже после задержания, которое произошло в тот же день, горожанин заявил, что купил наркотики исключительно для личного употребления.
Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, т.е без проведения судебного следствия.
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU