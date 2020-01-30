Житель Черняховска получил 4 года колонии за хранение карфентанила

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:18:15+03:00

тбывать наказание он будет в колонии особого режима.

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В Черняховске осудили местного жителя за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ноябре прошлого года мужчина приобрел наркосмесь, содержащую карфентанил и метадон общей массой 1,25 грамма. Уже после задержания, которое произошло в тот же день, горожанин заявил, что купил наркотики исключительно для личного употребления.

Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке, т.е без проведения судебного следствия.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU