Военные саперы вывезли из поселка Павлово 11 снарядов времен войны
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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Военные саперы обезвредили в Балтийском районе 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
75-мм артиллерийские снаряды и один боеприпас калибра 100-мм были обнаружены в районе поселка Павлово. Все опасные находки были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.
С начала 2020 года военные саперы уже обезвредили около двухсот различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В прошлом году в регионе было обезврежено 7,5 тысяч боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU