Военные саперы вывезли из поселка Павлово 11 снарядов времен войны

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:24:21+03:00

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Военные саперы обезвредили в Балтийском районе 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

75-мм артиллерийские снаряды и один боеприпас калибра 100-мм были обнаружены в районе поселка Павлово. Все опасные находки были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года военные саперы уже обезвредили около двухсот различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В прошлом году в регионе было обезврежено 7,5 тысяч боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU