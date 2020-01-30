Калининградский теннисист выиграл два серебра международного турнира в Польше

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:25:23+03:00

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Польский Познань принял международный турнир по теннису среди игроков не старше 18 лет, собрав 64 спортсмена из 15 стран.

Воспитанник калининградского тенниса Егор Шестаков дошел до финалов как в одиночном, так и в парном разряде.

Как сообщает региональное министерство спорта, в личном турнире Егор одержал четыре победы из пяти возможных. В решающем матче он вел, но в итоге уступил соотечественнику Максиму Жукову.

В парном турнире наш спортсмен выступал в тандеме с латвийским теннисистом Даниилом Снайдерсом. Решающую встречу они проиграли полякам Патрику Стоковски и Борису Зголе.

ИСТОЧНИК KP.RU