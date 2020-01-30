В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина
В Калининграде полицейские задержали мужчину, угрожавшего продавщице топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
Инцидент произошел на улице Щепкина. Получив сообщение, на место происшествия в течение трех минут прибыли сотрудники ППС, которые заметили выходящего из магазина злоумышленника с топором.
«Мужчина не обратил внимания на приближающихся к нему полицейских и пошел в направлении группы граждан, размахивая орудием. Стражи порядка обезвредили подозреваемого и доставили его в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Опросив продавщицу, полицейские выяснили, что мужчина без какой-либо причины замахивался на нее топором и угрожал убийством. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU