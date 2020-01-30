В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:42:40+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, угрожавшего продавщице топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Инцидент произошел на улице Щепкина. Получив сообщение, на место происшествия в течение трех минут прибыли сотрудники ППС, которые заметили выходящего из магазина злоумышленника с топором.

«Мужчина не обратил внимания на приближающихся к нему полицейских и пошел в направлении группы граждан, размахивая орудием. Стражи порядка обезвредили подозреваемого и доставили его в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Опросив продавщицу, полицейские выяснили, что мужчина без какой-либо причины замахивался на нее топором и угрожал убийством. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU