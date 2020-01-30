2020-01-30T17:42:40+03:00
Общество

В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина

Инцидент произошел на улице Щепкина
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали мужчину, угрожавшего продавщице топором. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Инцидент произошел на улице Щепкина. Получив сообщение, на место происшествия в течение трех минут прибыли сотрудники ППС, которые заметили выходящего из магазина злоумышленника с топором.

«Мужчина не обратил внимания на приближающихся к нему полицейских и пошел в направлении группы граждан, размахивая орудием. Стражи порядка обезвредили подозреваемого и доставили его в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Опросив продавщицу, полицейские выяснили, что мужчина без какой-либо причины замахивался на нее топором и угрожал убийством. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей
Область выделила средства на строительство досугового центра в поселке Люблино
Обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском продлили арест до 4 апреля
В Калининграде уголовник зарезал приятеля, приревновав его к сожительнице
В Калининграде застройщика оштрафовали на 1 млн за уклонение от компенсационного озеленения
В центре Калининграда сносят незаконную постройку
В Калининграде покупатель угрожал зарубить топором продавщицу магазина
Калининградский теннисист выиграл два серебра международного турнира в Польше
Военные саперы вывезли из поселка Павлово 11 снарядов времен войны
Житель Черняховска получил 4 года колонии за хранение карфентанила
Калининградец засудил соседку, оскорбившую и облившую его помоями
Власти Балтийска обещают горожанам чистую воду после 7 февраля
Министр строительства: Жилье в Калининграде будет дорожать
Министр: Темпы жилищного строительства в Калининграде растут три года подряд
От Рыбачьего до Морского: на Куршской косе обнаружили парафин
Калининградца ограбили после отказа занять денег новому знакомому
Долги калининградцев за электричество за год снизились на 75 млн рублей
Калининградца оштрафовали за оскорбление соседа из-за места на парковке
Вход на Праздник длинной колбасы в Калининграде сделают платным
Калининградец избил до смерти прохожего черенком от лопаты
В Славске собственницу магазина оштрафовали на торговлю контрафактными кроссовками
В Калининградскую область за год ввезли более полумиллиона иномарок