2020-01-30T17:54:32+03:00
Общество

В центре Калининграда сносят незаконную постройку

Ранее суд признал незаконной постройку на Ленинском проспекте, 11.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В центре Калининграда в четверг, 30 января, начались работы по сносу незаконной постройки. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Ранее суд признал незаконной постройку на Ленинском проспекте, 11. После этого мэрия вынесла распоряжение о принудительном сносе.

«Через неделю владелец, видимо, закончил математические расчеты, из которых следовало, что самому снести выйдет в итоге раза в три дешевле, чем дожидаться, пока это за него сделает мэрия. Нам же и проект надо разработать, и утвердить его, и конкурс официальный провести, а это всё лишние затраты», - отметили в мэрии Калининграда.

Напомним, собственник земельного участка возвел строение, не имея соответствующего разрешения на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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