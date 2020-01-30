2020-01-30T18:06:32+03:00
Общество

В Калининграде застройщика оштрафовали на 1 млн за уклонение от компенсационного озеленения

Строительная компания не высадила 69 деревьев
Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде строительную компанию оштрафовали на 1 млн за уклонение от компенсационного озеленения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее городские власти провели ревизию обязательств и установили, что десять застройщиков уклонились от проведения компенсационного озеленения. На застройщиков составили протоколы и направили их в региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В результате один из должников – компания «Легион» была оштрафована на 1 млн рублей. Этот застройщик вел работы на участке по адресу Стрелецкая, 21а и получил порубочный билет на снос 69 деревьев, при условии, что точно такое же количество деревьев высадит взамен.

Напомним, по региональному закону «Об охране зеленых насаждений», при вырубке деревьев компании должны оплатить их стоимость и произвести компенсационное озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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