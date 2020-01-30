В Калининграде уголовник зарезал приятеля, приревновав его к сожительнице

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:16:45+03:00

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Следственный отдел по Московскому району Калининграда СУ СКР по Калининградской области расследует уголовное дело по факту убийства 41-летнего жителя города.

Вечером 27 января прошлого года мужчина в компании приятеля (когда-то вместе мотали срок за решеткой) и его сожительницы усиленно «соображали на троих» в квартире одного из домов по улице Судостроительной. В процессе застолья хозяину квартиры показалось, что гость оказывает недвусмысленные знаки внимания его подруге. Завязалась драка, в ходе которой ревнивец схватил нож и несколько раз ударил им своего предполагаемого соперника в любви. Получив несколько ранений в грудь, тот скончался на месте.

- В кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела следователями регионального управления СКР и оперативниками ОМВД России по Московскому району был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления и обстоятельства его совершения, - рассказала официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко. - Калининградцу предъявлено обвинение в убийстве, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал. По уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены проверки показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU