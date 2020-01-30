Обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском продлили арест до 4 апреля

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:39:44+03:00

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест

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Суд вновь продлил меру пресечения водителю, обвиняемому в смертельном ДТП в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

По версии следствия, Вадим Кулик, 3 ноября 2019 года сбил жительницу Пионерского Наталью Птицыну и ее двухлетнего сына. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в детскую областную больницу с переломами и ушибами. Водитель с места преступления скрылся, а затем был задержан сотрудниками полиции.

Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд решил, что Кулик останется в СИЗО до 4 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU