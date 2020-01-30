2020-01-30T18:57:45+03:00
Общество

Область выделила средства на строительство досугового центра в поселке Люблино

Строительство начнется уже в этом году
Виктор Сергеев
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Региональные власти выделяют администрации Светлого субсидию на строительство на территории муниципалитета культурно-досугового центра. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего на строительство досугового центра будет направлено чуть более 44 млн рублей, включая 23 млн рублей из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации.

Общая площадь центра составит 472 квадратных метра, строительство начнется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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