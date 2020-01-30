Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:13:42+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу из квартиры золотых изделий на 100 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска не обнаружили следов проникновения в квартиру. И стали выяснить, у кого еще есть ключи от жилища. Как оказалось, еще один ключ есть у родного брата пострадавшей.

Полицейские разыскали мужчину, который признал в краже золотых украшений, которые он уже успел продать, а полученные деньги проиграть в казино.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU