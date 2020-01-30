Калининградец украл у сестры золота на 100 тысяч рублей
В Калининграде полицейские раскрыли кражу из квартиры золотых изделий на 100 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска не обнаружили следов проникновения в квартиру. И стали выяснить, у кого еще есть ключи от жилища. Как оказалось, еще один ключ есть у родного брата пострадавшей.
Полицейские разыскали мужчину, который признал в краже золотых украшений, которые он уже успел продать, а полученные деньги проиграть в казино.
На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU