2020-01-30T20:07:48+03:00
Общество

Главный архитектор Калининграда: Если мы отдадим трамвайные пути автомобилистам, то мы уже не вернем трамвай

Андрей Анисимов объяснил, почему вернуть трамвай на место благоустройства легче, чем на автомобильную магистраль
Иван МАРКОВ
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Уничтожение трамвайных путей на улице ТельманаУничтожение трамвайных путей на улице ТельманаФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде уже второй день идет спор по поводу речи главного архитектора Калининграда Андрея Анисимова о судьбе трамвайных путей на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам. Истолкованы слова чиновника были по-разному. Так, в одних СМИ было сказало, что Анисимов предложил ликвидировать трамвай, в других – что он просто захотел заменить трамвайные пути на велодорожки.

В четверг 30 января Андрей Анисимов сообщил «Комсомолке», что именно он имел ввиду.

- Речь шла о том, что у города сейчас нет денег на возвращение трамвая на те маршруты, по которым он ходил. Имеются ввиду улицы Тельмана, Фрунзе, проспект Победы, депутаты также просили рассмотреть улицу Киевскую, - рассказал Анисимов.

- И на месте этих путей планируется благоустройство и велодорожки?

- Да, у меня было такое предложение, - ответил Анисимов. – Дело в том, что если мы отдадим трамвайные пути автомобилистам, то есть под расширение проезжей части, мы обратно эту территорию уже не отвоюем. Допустим, лет через 5-10 у города вдруг появятся деньги на трамвай. Что будем делать? Разместить пути на месте благоустройства всегда легче.

- То есть, вероятность возвращения трамвая, как в том же Ольштыне, остается?

- Да. И трамвай как скоростной вид транспорта только в том случае будет иметь смысл, если разместится на выделенных путях, на которые не сможет заезжать автомобильный транспорт, - добавил главный архитектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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