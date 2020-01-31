В Калининграде из-за ДТП на кольце на Площади Василевского образовались пробки

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:37:55+03:00

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Из-за ДТП на разворотном кольце на Площади Василевского в Калининграде сразу на нескольких улицах образовались пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», загруженность дорог оценивается в 7 баллов.

Затруднено движение на улице 9 Апреля, Литовском валу, улице Гагарина и Фрунзе. Частично стоит Московский проспект.

Кроме того, заторы наблюдаются в районе Площади Победы, на Ленинском проспекте. Стоит Сельма и улица Киевская.

ИСТОЧНИК KP.RU