2020-01-31T09:50:39+03:00
Общество

В Калининграде выпустят почтовую марку, посвященную штурму Кёнигсберга

Марка станет частью серии почтовых марок «Путь к Победе».
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининграде выпустят почтовую марку, посвященную одному из главных событий в истории региона – штурму Кёнигсберга. Как сообщает пресс-служба областного правительства, предстоит процедура гашения почтового блока. Отмечается, что марка будет выпущена по поручению губернатора Антона Алиханова к годовщине взятия города.

Накануне в Калининграде прошла церемония гашения почтового блока «Путь к Победе. Висло-Одерская наступательная операция».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны – участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков и участница обороны Москвы Неонила Юхно, которые расписались на конвертах. Участники церемонии поставили штемпель, выпущенный специально к первому дню гашения.

Выпущенная марка стала частью серии почтовых марок «Путь к Победе», которая посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны и завершится выпуском марки к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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