2020-01-31T09:58:18+03:00
Общество

В центре Зеленоградска на месте недостроя появится кафе на 150 мест

Реконструкция заброшенного здания уже началась
Александр КАТЕРУША
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Так будет выглядеть кафе.Так будет выглядеть кафе.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске готовятся реконструировать недострой, превратив его в кафе. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Речь идет о недостроенном здании на Аллее дружбы, которое начали возводить еще в 70–80-е гг. С 90-х годов здание находится в полуразрушенном состоянии.

Нынешнее состояние здания. Фото: Администрация Зеленоградска

Нынешнее состояние здания.Фото: Администрация Зеленоградска

Известно, что площадь кафе составит 477 квадратных метров. Заведение рассчитано на 150 посадочных мест.

«Инвестор планирует до сентября 2020 года открыть двери кафе», - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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