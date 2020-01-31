В центре Зеленоградска на месте недостроя появится кафе на 150 мест
Реконструкция заброшенного здания уже началась
Так будет выглядеть кафе.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске готовятся реконструировать недострой, превратив его в кафе. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Речь идет о недостроенном здании на Аллее дружбы, которое начали возводить еще в 70–80-е гг. С 90-х годов здание находится в полуразрушенном состоянии.
Нынешнее состояние здания.Фото: Администрация Зеленоградска
Известно, что площадь кафе составит 477 квадратных метров. Заведение рассчитано на 150 посадочных мест.
«Инвестор планирует до сентября 2020 года открыть двери кафе», - сообщили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU