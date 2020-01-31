2020-01-31T10:49:11+03:00
Общество

Праздник длинной колбасы в Калининграде вошел в топ-5 гастрономических фестивалей зимы

Праздник отметят в Калининграде 8 и 9 февраля
Виктор Сергеев
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Портал ТурСтат представил список популярных зимних гастрономических фестивалей в России для путешествий в феврале этого года. Рейтинг представлен на основе их популярности и уникальности.

В топ-5 гастрономических событий февраля вошли фестиваль "Всемирный день пельменя" в Ижевске (Удмуртия), фестиваль "Самоварное настроение" в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль "Крым на тарелке" в Севастополе (Крым), Праздник длинной колбасы в Калининграде и праздник буузы "Буузын Баяр" в Улан-Удэ (Бурятия).

Традиционный Праздник длинной колбасы отметят в Калининграде 8 и 9 февраля. В этом году он станет платным. Как сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, 8 февраля платным будет вход на территорию Фридрихсбургских ворот. Стоимость билета составит 50 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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