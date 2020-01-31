В Калининграде собирают деньги на лечение тяжелобольной 9-летней девочки

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:00:34+03:00

В 2019 г. у девочки обнаружили онкологию. Теперь ей нужно постоянно проходить обследования в Москве. Фото: Фонд "Берег надежды"

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В Калининграде благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил сбор денег на лечение 9-летней Алины Тютявиной из Правдинского района. В 2019 году у девочки обнаружена онкология. Теперь ей нужно постоянно проходить обследования в Москве в научном центре им. Блохина. Сумма к сбору — 100 тысяч рублей.

Как рассказали в благотворительном фонде, девочка растет в многодетной семье — у нее есть старшая 13-летняя сестра и две младших сестренки, которым 7 и 2 годика.

Летом прошлого года Алину госпитализировали с жалобами на боли в животе. Девочке удалили аппендицит, операция прошла удачно. Но вскоре пришли результаты гистологического исследования, которые показали, что у Алины обнаружили раковые клетки. Ребенка срочно отправили в Москву, где установили диагноз «карциноид червеобразного отростка». Это редкая, медленнорастущая гормонально активная опухоль. Девочке каждые три месяца нужно бывать в Москве, проходить обследования и сдавать анализы.

Как рассказала мама девочки Олеся, Алине нельзя ходить в школу, она находится на домашнем обучении.

- Профессор из Москвы сказал, что в перспективе ей может понадобиться операция. Сейчас ей нужны постоянные обследования, чтобы отслеживать динамику роста опухоли, - говорит мама, которая была вынуждена уволиться, чтобы заниматься лечением дочери. В семье работает только папа – трудится кочегаром в котельной.

Очередная поездка в Москву запланирована на март.

ИСТОЧНИК KP.RU