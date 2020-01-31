На ул. Артиллерийской сбили женщину на «зебре», водитель скрылся

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:03:33+03:00

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Утром в Калининграде на улице Артиллерийской сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло около дома №27. Неустановленный водитель сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU