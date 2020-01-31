2020-01-31T11:07:05+03:00
Общество

В Калининграде на двух улицах отключили холодную воду

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 31 января, в Калининграде в течение дня не будет холодной воды в домах на двух улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 10.00 до 14.00 воды не будет на ул. Репина 54 (д/с №119) –там проводятся работы по монтажу прибора учета. По той же причине, до 15 часов воды не будет на ул. Красносельская, 82 кор.1, 2.

С 12.00 до 15.00, для плановых работ в подстанции отключат от электричества дом по ул. Сибирякова, 14-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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