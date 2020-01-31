2020-01-31T11:20:19+03:00
Происшествия

Под Калининградом на пешеходном переходе сбили маму с 3-летним ребенком

За рулем «Хендая» находился 73-летний пенсионер
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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За минувшие сутки в Калининградской области сбили пятерых пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В поселке Ушаково на пешеходном переходе сбили маму с ребенком. ДТП произошло на улице 40 лет Победы.

В результате наезда 36-летняя женщина и 3-летний мальчик получили телесные повреждения. За рулем «Хендая» находился 73-летний пенсионер.

На улице Черниговской в Калининграде на «зебре» сбили 66-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения. Еще одно ДТП с пешеходом зарегистрировано на улице Некрасова. Там под колеса «Фольксвагена» попал 33-летний мужчина, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

На Советском проспекте 70-летний водитель «Крайслера» сбил 28-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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