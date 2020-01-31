2020-01-31T11:29:52+03:00
Общество

Дорожники надеются на заморозки, чтобы продолжить строительство ул. Планерной в Калининграде

В условиях переувлажнения пока не представляется возможным проложить 32-метровую трубу
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Дождливая погода мешает работам по прокладке коммуникаций на участке, где улица Планерная будет примыкать к Окружной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«До конца января погода играла на руку дорожникам. Но сейчас они надеются хотя бы на непродолжительные заморозки. Без них в условиях переувлажнения пока не представляется возможным проложить 32-метровую трубу, по которой побежит ручей под дорогой, а также навести порядок в придорожной полосе леса, подтопленного, несмотря на зиму», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас основные работы сконцентрировались в районе разворотного кольца и будущих съездов. Там продолжается досыпка песчаного основания будущего нового съезда у перекрёстка с полевой дорогой со стороны ул. Горького, а щебёночное основание ответвления от разворотного кольца довели почти до бывшего съезда у тоннеля, самосвалы здесь уже выезжают на перекрытую дорогу. Еще одна новая точка работ – вдоль полотна Большой окружной, где также готовят расширение. Подготовлено основание тротуара и велодорожки по правой стороне будущей трассы

ИСТОЧНИК KP.RU

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