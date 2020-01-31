Калининград ждут удивительно теплые выходные
Погода этой зимой нас уже не удивляет, хотя предстоящие выходные, точнее, суббота, по прогнозам синоптикам, будет выделяться даже на фоне последних аномалий.
Так, по данным метеорологического сервиса Windfinder, в субботу, 1 февраля, во второй половине дня воздух прогреется до 9 градусов по шкале Цельсия. Сопровождаться это потепление будет приличным дождем, который усилится в середине дня, а также ощутимым ветром. Его скорость составит 12-15 метров в секунду.
В воскресенье, 2 февраля, температура пойдет на спад, но остановится на вполне достойной отметке + 6 градусов.По сравнению с субботой во второй выходной день будет посуше. Дождь хоть ожидается, но небольшой и кратковременный в промежуток с 11 до 17 часов.
Увы, но солнца ни в субботу, ни в воскресенье мы не увидим. Небольшое просветление на два-три часа ожидается только в понедельник, когда температура воздуха упадет до + 4.
ИСТОЧНИК KP.RU