Калининград ждут удивительно теплые выходные

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:39:56+03:00

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Погода этой зимой нас уже не удивляет, хотя предстоящие выходные, точнее, суббота, по прогнозам синоптикам, будет выделяться даже на фоне последних аномалий.

Так, по данным метеорологического сервиса Windfinder, в субботу, 1 февраля, во второй половине дня воздух прогреется до 9 градусов по шкале Цельсия. Сопровождаться это потепление будет приличным дождем, который усилится в середине дня, а также ощутимым ветром. Его скорость составит 12-15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 февраля, температура пойдет на спад, но остановится на вполне достойной отметке + 6 градусов.По сравнению с субботой во второй выходной день будет посуше. Дождь хоть ожидается, но небольшой и кратковременный в промежуток с 11 до 17 часов.

Увы, но солнца ни в субботу, ни в воскресенье мы не увидим. Небольшое просветление на два-три часа ожидается только в понедельник, когда температура воздуха упадет до + 4.

ИСТОЧНИК KP.RU