Светлогорск включили в ассоциацию самых медленных городов планеты

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:53:55+03:00

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Светлогорск стал единственным городом России, который включили в международную ассоциацию Cittaslow ("Медленный город"). Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на первого заглавы администрации Светлогорска Оксану Туркину.

- Ассоциация в ответ на нашу заявку о включении представила нам список требований, которым Светлогорск должен соответствовать. Не по всем пунктам мы отличники, но сертификат означает, что в общем и целом Светлогорск соответствует философии этого интересного движения, чему мы очень рады, - сказала Оксана Туркина.

Ассоциация Cittaslow включает города, в которых проповедуется философия замедленного образа жизни, во главу угла ставится уникальность каждого города, экологичность, поддерживается развитие зеленых зон и пешеходных пространств, а также производство товаров ручной работы.

В ассоциацию Cittaslow, созданной в Италии в 1999 году, в настоящее время входит 236 преимущественно небольших городов. Наибольшее представительство имеет Италия.

ИСТОЧНИК KP.RU