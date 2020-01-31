2020-01-31T11:53:55+03:00
Общество

Светлогорск включили в ассоциацию самых медленных городов планеты

Калининградский курорт оценили за уникальность и экологичность
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Светлогорск стал единственным городом России, который включили в международную ассоциацию Cittaslow ("Медленный город"). Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на первого заглавы администрации Светлогорска Оксану Туркину.

- Ассоциация в ответ на нашу заявку о включении представила нам список требований, которым Светлогорск должен соответствовать. Не по всем пунктам мы отличники, но сертификат означает, что в общем и целом Светлогорск соответствует философии этого интересного движения, чему мы очень рады, - сказала Оксана Туркина.

Ассоциация Cittaslow включает города, в которых проповедуется философия замедленного образа жизни, во главу угла ставится уникальность каждого города, экологичность, поддерживается развитие зеленых зон и пешеходных пространств, а также производство товаров ручной работы.

В ассоциацию Cittaslow, созданной в Италии в 1999 году, в настоящее время входит 236 преимущественно небольших городов. Наибольшее представительство имеет Италия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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