На ул. Аксакова в Калининграде сбили женщину, которая стояла около своей машины
Водитель с места ДТП скрылся
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Вечером в четверг, 30 января, на улице Аксакова в Калинниграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около дома №74. Неустановленный автомобиль сбил 37-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части около своего автомобиля.
После наезда водитель с места ДТП скрылся, женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU