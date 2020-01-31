2020-01-31T12:00:00+03:00
Происшествия

На ул. Аксакова в Калининграде сбили женщину, которая стояла около своей машины

Водитель с места ДТП скрылся
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Вечером в четверг, 30 января, на улице Аксакова в Калинниграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло около дома №74. Неустановленный автомобиль сбил 37-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части около своего автомобиля.

После наезда водитель с места ДТП скрылся, женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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