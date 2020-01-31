2020-01-31T12:11:09+03:00
Экономика

В Калинниграде на поддержку малого и среднего бизнеса в 2019 году потратили 480 млн рублей

Освоение средств почти стопроцентное
Виктор Сергеев
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На финансирование проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской области в 2019 году было потрачено 480 млн рублей. Средства были выделены в рамках нацпроекта, рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков

«По итогам года все установленные для нашего региона показатели по нацпроекту фактически выполнены, – рассказал Дмитрий Кусков. – Освоение средств почти стопроцентное. Небольшой остаток в 3,9»сформировался за счет экономии на закупках».

Всего в Калининградской области по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется пять региональных проектов.

По словам Дмитрия Кускова, в этом году возможности нацпроекта будут использоваться преимущественно в целях популяризации предпринимательства в регионе, обучения, для разработки приложений, чат-ботов и других сервисов. В планах – запуск акселерационной программы Российского экспортного центра и создание в регионе центра креативных индустрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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