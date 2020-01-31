Мэрия Калининграда не давала распоряжений об обязательном измерении температуры воспитанникам детсадов

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:18:43+03:00

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Комитет по образованию мэрии Калининграда не давал никому никаких распоряжений об обязательных измерениях температуры воспитанникам детских садов. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук». Ранее в соцсетях появилась информация, что в детсадах Калининграда опасаются вспышки коронавируса. В мэрии назвали подобные публикации недостоверными.

«Если в каком-то дошкольном учреждении и попросили родителей измерить детям температуру, то это исключительно инициатива его руководства. В Роспотребнадзоре также поясняют, что утренние измерения температуры тела могут быть связаны с традиционным для этого времени года подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппа», - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU