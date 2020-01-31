Мэрия Калининграда не давала распоряжений об обязательном измерении температуры воспитанникам детсадов
Комитет по образованию мэрии Калининграда не давал никому никаких распоряжений об обязательных измерениях температуры воспитанникам детских садов. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук». Ранее в соцсетях появилась информация, что в детсадах Калининграда опасаются вспышки коронавируса. В мэрии назвали подобные публикации недостоверными.
«Если в каком-то дошкольном учреждении и попросили родителей измерить детям температуру, то это исключительно инициатива его руководства. В Роспотребнадзоре также поясняют, что утренние измерения температуры тела могут быть связаны с традиционным для этого времени года подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппа», - заявили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU