2020-01-31T12:25:36+03:00
Общество

В Калининграде планируют построить два новых спортивных зала

Проекты строительства спортивных объектов готовы
Виктор Сергеев
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..Фото: "КП" Архив
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В Калининграде планируют построить два новых спортивных зала. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета рассказал депутат Андрей Шумилин, сообщает пресс-служба горсовета.

«Есть поручение губернатора области о необходимости строительства отдельного спортивного зала боксёрского на стадионе «Локомотив». Вчера с президентом федерации бокса мы посмотрели эту территорию. И рядом, на этой же улице, есть территория, предназначенная для строительства зала спортивной гимнастики», - сказал Шумилин.

Депутат отметил, что проекты строительства спортивных объектов уже существуют, они типовые, но необходимы привязка к местности и некоторые доработки.

«Один подобный зал строится в Озерске. Как только проекты пройдут экспертизу, будет решаться вопрос с финансированием», - добавил Андрей Шумилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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