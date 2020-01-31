В Калининграде объявились мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсий
В Калининградской области участились случаи, когда мошенники призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге расстаются со своими кровными и порой последними деньгами, а перерасчета пенсии так и не получают», - отметили в Фонде.
Там добавили, что перерасчет пенсии может быть произведен только специалистами областного отделения Пенсионного фонда на основании документов пенсионного дела, которые смогут провести полноценную проверку расчета пенсии и оценить возможные варианты ее увеличения. При этом, перерасчет пенсий осуществляется бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU