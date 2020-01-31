2020-01-31T13:04:56+03:00
Общество

В Калининграде объявились мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсий

Перерасчет пенсий осуществляется бесплатно сотрудниками Пенсионного фонда
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области участились случаи, когда мошенники призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге расстаются со своими кровными и порой последними деньгами, а перерасчета пенсии так и не получают», - отметили в Фонде.

Там добавили, что перерасчет пенсии может быть произведен только специалистами областного отделения Пенсионного фонда на основании документов пенсионного дела, которые смогут провести полноценную проверку расчета пенсии и оценить возможные варианты ее увеличения. При этом, перерасчет пенсий осуществляется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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