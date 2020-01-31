В Калининграде водитель украл из супермаркета продуктов на 180 тысяч

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:18:31+03:00

Товар он продавал в другой магазин по заниженным ценам

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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу продуктов питания из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Недостача продуктов на 180 тысяч рублей была выявлена в ходе ревизии. Полицейские проверили всех сотрудников торговой точки и установили подозреваемого. Им оказался водитель-экспедитор.

«По предварительным данным мужчина на протяжении нескольких месяцев похищал часть продукции и продавал по заниженной цене в другой магазин», - рассказали в пресс-службе полиции.

На водителя завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU