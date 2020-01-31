На неделю в Калининграде на 11 продавцов составили протоколы за незаконную торговлю

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:42:03+03:00

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В Калининграде в течение недели прошло несколько рейдов по предотвращению незаконной торговли. Сотрудник комитета муниципального контроля работали проспекте Победы, улицах Куйбышева, Красносельской, Миклухо-Маклая, Фестивальной аллее, Советском проспекте в районе Северного вокзала, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего было выписано 11 протоколов на уличных продавцов продуктами питания, в том числе польского производства, мясом, рыбой, конфетами, овощами, носками, трикотажем, очками и прочим товаром.

«Торговцы выстраивают на тротуарах самодельные торговые ряды, мешающие пешеходам и нарушающие правила благоустройства, - отметили в мэрии. - Материалы будут направлены мировым судьям города для принятия мер административного воздействия» .

ИСТОЧНИК KP.RU