Калининградские власти решили отремонтировать дорогу к тевтонскому замку Бальга

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:49:53+03:00

О сроках и стоимости ремонта пока не сообщается

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Калининградские власти приняли решение о ремонте дороги к тевтонскому замку Бальга - самому древнему на территории региона (основан в 1239 году). Планируется, что в порядок приведут участок трассы от железнодорожного переезда (остановочный пункт "Знаменка") до руин замка, которые находятся на берегу Калининградского залива. В настоящее время дорога находится в ужасном состоянии.

- Дорога областная, но проектно-сметной документацией занималась администрация Багратионовского округа. Документация готова и сейчас отправлена на экспертизу, о сроках ее окончания сообщить не можем, - сказали "КП" в министерстве по развитию инфраструктуры Калининградской области.

О стоимости работ пока информации получить не удалось.

В соцсетях уже поднялось обсуждение предстоящего ремонта. Дело в том, что один из участков дороге к Бальге является одной из калининградских достопримечательностей. В этом месте, где сохранилась довоенная брусчатка, очень любят фотографироваться и туристы, и местные. "Самая красивая дорога в Калининградской области", - такую подпись можно встретить под фотографией.

Калининградцы призывают власти обратить внимание на этот участок дороги и оставить его в аутентичном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU