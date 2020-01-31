В Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили девять неисправных автобусов

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:59:16+03:00

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В Гурьевске, Светлом и Немане инспекторы ГИБДД проверили пассажирский транспорт и выявили сразу девять неисправных автобусов. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

В Гурьевском районе на водителей пассажирских автобусов было составлено сразу шесть административных протоколов по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, или условий при котором эксплуатация транспортного средства запрещена».

Также один неисправный автобус выявили в Неманском районе, еще два – в Светлом.

По всем выявленным нарушениям проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU