В Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили девять неисправных автобусов
В Гурьевске, Светлом и Немане инспекторы ГИБДД проверили пассажирский транспорт и выявили сразу девять неисправных автобусов. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.
В Гурьевском районе на водителей пассажирских автобусов было составлено сразу шесть административных протоколов по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей, или условий при котором эксплуатация транспортного средства запрещена».
Также один неисправный автобус выявили в Неманском районе, еще два – в Светлом.
По всем выявленным нарушениям проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU