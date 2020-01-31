Зеленоградск 4 февраля примет эстафету «Дорогами Победы»
Во вторник, 4 февраля, в годовщину взятия Кранца, в Зеленоградске пройдут памятные мероприятия в рамках региональной акции «Дорогами Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 11:00 возле мемориала на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, пройдёт торжественный митинг. Участники акции возложат к памятнику венки и цветы.
Мемориальные мероприятия продолжатся в 12:00 концертной программой ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики» в городском центре культуры и искусства Зеленоградска
Напомним, эстафета «Дорогами Победы» стартовала в октябре прошлого года в Нестерове и проходит на территориях муниципальных образований региона поэтапно, в соответствии с хронологией взятия населённых пунктов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.
ИСТОЧНИК KP.RU