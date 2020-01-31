2020-01-31T14:33:41+03:00
Общество

Зеленоградск 4 февраля примет эстафету «Дорогами Победы»

В 11:00 возле мемориала на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, пройдёт торжественный митин
Виктор Сергеев
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Во вторник, 4 февраля, в годовщину взятия Кранца, в Зеленоградске пройдут памятные мероприятия в рамках региональной акции «Дорогами Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 11:00 возле мемориала на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года, пройдёт торжественный митинг. Участники акции возложат к памятнику венки и цветы.

Мемориальные мероприятия продолжатся в 12:00 концертной программой ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики» в городском центре культуры и искусства Зеленоградска

Напомним, эстафета «Дорогами Победы» стартовала в октябре прошлого года в Нестерове и проходит на территориях муниципальных образований региона поэтапно, в соответствии с хронологией взятия населённых пунктов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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