Жителя Нестерова оштрафовали на 15 тысяч за продажу бутылки самогона
В декабре прошлого года мужчина продал знакомому бутылку самогона
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В Нестерове к административной ответственности привлекли местного жителя за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В декабре прошлого года мужчина продал знакомому бутылку самогона. Это квалифицировали как продажу алкогольной продукции физическим лицом, что запрещено законом.
На суде мужчина заявил, что изготовил самогон для себя, и продал его лишь потому, что его знакомый «плохо себя чувствовал».
Нестеровский районный суд оштрафовал горожанина на 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU