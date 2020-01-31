Жителя Нестерова оштрафовали на 15 тысяч за продажу бутылки самогона

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:05:33+03:00

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В Нестерове к административной ответственности привлекли местного жителя за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В декабре прошлого года мужчина продал знакомому бутылку самогона. Это квалифицировали как продажу алкогольной продукции физическим лицом, что запрещено законом.

На суде мужчина заявил, что изготовил самогон для себя, и продал его лишь потому, что его знакомый «плохо себя чувствовал».

Нестеровский районный суд оштрафовал горожанина на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU