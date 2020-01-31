2020-01-31T15:05:33+03:00
Общество

Жителя Нестерова оштрафовали на 15 тысяч за продажу бутылки самогона

В декабре прошлого года мужчина продал знакомому бутылку самогона
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нестерове к административной ответственности привлекли местного жителя за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В декабре прошлого года мужчина продал знакомому бутылку самогона. Это квалифицировали как продажу алкогольной продукции физическим лицом, что запрещено законом.

На суде мужчина заявил, что изготовил самогон для себя, и продал его лишь потому, что его знакомый «плохо себя чувствовал».

Нестеровский районный суд оштрафовал горожанина на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Правдинске в пятницу прошла эстафета «Дорогами Победы»
На выходных в Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
На 18-летнего калининградца завели дело за ограбление школьника
Полиция установила личности воров, обокравших магазин игрушек в Калининграде
Жителя Нестерова оштрафовали на 15 тысяч за продажу бутылки самогона
Зеленоградск 4 февраля примет эстафету «Дорогами Победы»
В Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили девять неисправных автобусов
Калининградские власти решили отремонтировать дорогу к тевтонскому замку Бальга
На неделю в Калининграде на 11 продавцов составили протоколы за незаконную торговлю
В Калининграде водитель украл из супермаркета продуктов на 180 тысяч
В Калининграде объявились мошенники, предлагающие платный перерасчет пенсий