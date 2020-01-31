2020-01-31T15:26:01+03:00
Общество

Полиция установила личности воров, обокравших магазин игрушек в Калининграде

Подозреваемые в краже объявлены в розыск
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда объявила в розыск 34-летнего Булата Полякова и 42-летнюю Наталью Гончарову, который подозревают в краже из магазина игрушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24 января злоумышленники совершили кражу из магазина на улице Согласия.

«Пока мужчина отвлекал молодую девушку-продавца расспросами, его подельница взяла с полки куклы и спрятала их в сумку, после чего парочка скрылась. Ущерб превысил 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

О местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам 554-609, 8-981-463-05-58 (уголовный розыск), 554-502, 554-506 (дежурная часть), либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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