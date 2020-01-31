На 18-летнего калининградца завели дело за ограбление школьника
В Калининграде полицейские раскрыли ограбление грабеж школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась горожанка, которая сообщила, что ее 15-летнего сына ограбили. Она заметила, что у ее сына отсутствуют мобильный телефон и электронные часы, которые ему подарили на день рождения.
Школьник рассказал, что девайсы отобрал неизвестный парень. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность грабителя – им оказался 18-летний местный житель, который угрожал избить подростка, если он не отдаст телефон и часы.
Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел. В ходе досмотра у него изъяли похищенное имущество.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU