На 18-летнего калининградца завели дело за ограбление школьника

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:41:26+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли ограбление грабеж школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась горожанка, которая сообщила, что ее 15-летнего сына ограбили. Она заметила, что у ее сына отсутствуют мобильный телефон и электронные часы, которые ему подарили на день рождения.

Школьник рассказал, что девайсы отобрал неизвестный парень. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность грабителя – им оказался 18-летний местный житель, который угрожал избить подростка, если он не отдаст телефон и часы.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел. В ходе досмотра у него изъяли похищенное имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU