На выходных в Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:49:13+03:00

Сообщать о фактах нетрезвого вождения можно в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет очередной этап профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Как сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции, в течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU