На выходных в Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Сообщать о фактах нетрезвого вождения можно в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет очередной этап профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Как сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции, в течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU