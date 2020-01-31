2020-01-31T16:22:15+03:00
Общество

В Правдинске в пятницу прошла эстафета «Дорогами Победы»

Жители муниципалитета почтили память павших минутой молчания
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В пятницу, 31 января, Правдинск принял эстафету «Дорогами Победы». Акция прошла в годовщину взятия Фридланда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители муниципалитета почтили память павших минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года.

«Сегодня большой праздник для жителей этого прекрасного города. В честь взятия Фридланда сюда пришли победители той войны – ветераны. К сожалению, время неумолимо. Всё меньше и меньше среди нас тех людей, которые ковали Великую Победу. В Калининградской области проживают около 560 участников самой кровопролитной войны в истории человечества. Из них 62 – участники штурма Кёнигсберга», – рассказал председатель областного совета ветеранов Юрий Быченков.

Муниципалитеты Калининградской области принимают акцию в соответствии с хронологией победоносного продвижения Красной Армии в ходе Восточно-Прусской операции 1944-1945 годов. Правдинский городской округ стал одиннадцатым муниципалитетом, в котором прошла эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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