В Светлом покупателя заподозрили в краже и угрожали застрелить прямо в магазине

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:55:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлом под уголовное дело попал сотрудник магазина, угрожавший пистолетом покупателю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что в магазине неизвестный мужчина угрожает ему оружием.

Полицейские выяснили, что потерпевшего заподозрили в краже продуктов питания и отказались выпускать на улицу.

«Между сотрудником магазина и мужчиной начался конфликт, в результате которого подозреваемый сходил в служебное помещение и взял игрушечный пистолет. Угрожая прострелить ногу, злоумышленник требовал от горожанина сознаться в краже продуктов питания. Испугавшись, мужчина сообщил, что произошла какая-то ошибка, и он ничего не воровал. Наставленный на него железный макет оружия, выглядел так правдоподобно, что он всерьез воспринял высказанные в его адрес угрозы», - отметили в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли игрушечное оружие и выяснили, что оно является точной копией израильского пистолета-пулемета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU