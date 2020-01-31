Калининградец получил 2,5 года колонии за избиение сожителя своей бывшей девушки

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:34:29+03:00

Инцидент произошел в июне прошлого года в подъезде дома на набережной Трибуца

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В Калининграде осудили местного жителя, который жестоко избил нового сожителя своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в июне прошлого года в подъезде дома на набережной Трибуца. Мужчина приревновал бывшую девушку к новому сожителю и избил его, причинив тяжкий вред здоровью.

В судебном задержании горожанин признал вину и попросил его строго не наказывать.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU