Калининградец получил 2,5 года колонии за избиение сожителя своей бывшей девушки
В Калининграде осудили местного жителя, который жестоко избил нового сожителя своей бывшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Инцидент произошел в июне прошлого года в подъезде дома на набережной Трибуца. Мужчина приревновал бывшую девушку к новому сожителю и избил его, причинив тяжкий вред здоровью.
В судебном задержании горожанин признал вину и попросил его строго не наказывать.
Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU