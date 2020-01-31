На Аллее Смелых в Калининграде сбили 81-летнего пенсионера
Пешехода доставили в больницу
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром в пятницу, 31 января, на улице Аллея Смелых в Калининграде сбили пожилого пешехода. Об этом «»Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ДТП.
ДТП произошло в 7:45 в районе дома №219. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит»при повороте налево сбил 81-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
На место происшествия прибыла «скорая помощь», медики доставили пострадавшего в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU