В Балтийске демонтируют участок опасного променада на Гвардейском бульваре
В Балтийске демонтируют часть деревянного променада на Гвардейском бульваре, представляющую опасность для жителей. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
«Земельный участок у нерадивого арендатора администрация будет изымать в судебном порядке. После этого приступим к проектированию зоны отдыха и поиску финансовых средств для дальнейшего обустройства», - заявили в администрации муниципалитета.
На месте променада власти планируют разместить зону для занятий пляжными видами спорта, установить детский комплекс с защитным тентом, организовать пляж, - наполнить объектами спортивного и культурно-массового отдыха.
«Эта территория активно используется горожанами и ее необходимо привести в порядок. В последние годы от жителей поступало много жалоб, в том числе в соцсетях, на ненадлежащее состояние самой конструкции деревянного променада и прилегающей местности», - добавили в администрации Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU