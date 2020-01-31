В Балтийске демонтируют участок опасного променада на Гвардейском бульваре

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:47:19+03:00

В последние годы от жителей поступало много жалоб на ненадлежащее состояние конструкции

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В Балтийске демонтируют часть деревянного променада на Гвардейском бульваре, представляющую опасность для жителей. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Земельный участок у нерадивого арендатора администрация будет изымать в судебном порядке. После этого приступим к проектированию зоны отдыха и поиску финансовых средств для дальнейшего обустройства», - заявили в администрации муниципалитета.

На месте променада власти планируют разместить зону для занятий пляжными видами спорта, установить детский комплекс с защитным тентом, организовать пляж, - наполнить объектами спортивного и культурно-массового отдыха.

«Эта территория активно используется горожанами и ее необходимо привести в порядок. В последние годы от жителей поступало много жалоб, в том числе в соцсетях, на ненадлежащее состояние самой конструкции деревянного променада и прилегающей местности», - добавили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU