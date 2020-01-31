2020-01-31T18:21:52+03:00
Общество

В Нестерове директора МУПа оштрафовали на 30 тысяч за невыплату зарплаты

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Нестеровском районе директора муниципального предприятия осудили за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское поселение» прокуратура установила, что предприятие имеет задолженность по зарплате перед 10 работниками в размере 239 тыс. рублей.

На директора предприятия завели административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Дело рассматривал мировой суд, который признал мужчину виновным в невыплате зарплаты работникам и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор принял меры принудительного взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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