В Нестерове директора МУПа оштрафовали на 30 тысяч за невыплату зарплаты
В Нестеровском районе директора муниципального предприятия осудили за невыплату зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское поселение» прокуратура установила, что предприятие имеет задолженность по зарплате перед 10 работниками в размере 239 тыс. рублей.
На директора предприятия завели административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.
Дело рассматривал мировой суд, который признал мужчину виновным в невыплате зарплаты работникам и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор принял меры принудительного взыскания.
ИСТОЧНИК KP.RU