В Калининграде открылся Всероссийский боксерский форум
Всероссийский боксерский форум, второй по счету, впервые проходит в Калининграде. Открытие состоялось в пятницу 31 января в отеле «Radisson». В двухдневном мероприятии (31января – 1 февраля) принимают участие олимпийские чемпионы, победители национальных, континентальных и мировых первенств, руководители органов исполнительной власти и общественных организаций.
На церемонии открытия выступила министр спорта региона Наталья Ищенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
Запланирована обширная теоретическая программа и практическая часть в виде презентации одежды, семинаров и мастер-классов.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, завершающим мероприятием форума станет вечер профессионального бокса, который начнётся 1 февраля в 17:00. Запланированы 13 боев среди представителей Южной Африки, Колумбии, Испании, Таиланда, Боснии, Узбекистана, Украины, Польши, Белоруссии и России (главная арена Дворца спорта Янтарный на Согласия-39). Главным станет бой Россия-Польша.
ИСТОЧНИК KP.RU