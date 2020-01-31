В Калининграде открылся Всероссийский боксерский форум

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:55:49+03:00

На церемонии открытия выступила министр спорта региона Наталья Ищенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Фото: министерство спорта Калининградской области

В субботу состоится 13 боев в спорткомплексе «Янтарный»

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Всероссийский боксерский форум, второй по счету, впервые проходит в Калининграде. Открытие состоялось в пятницу 31 января в отеле «Radisson». В двухдневном мероприятии (31января – 1 февраля) принимают участие олимпийские чемпионы, победители национальных, континентальных и мировых первенств, руководители органов исполнительной власти и общественных организаций.

На церемонии открытия выступила министр спорта региона Наталья Ищенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Запланирована обширная теоретическая программа и практическая часть в виде презентации одежды, семинаров и мастер-классов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, завершающим мероприятием форума станет вечер профессионального бокса, который начнётся 1 февраля в 17:00. Запланированы 13 боев среди представителей Южной Африки, Колумбии, Испании, Таиланда, Боснии, Узбекистана, Украины, Польши, Белоруссии и России (главная арена Дворца спорта Янтарный на Согласия-39). Главным станет бой Россия-Польша.

ИСТОЧНИК KP.RU