Почти 80% электронных виз в Калининград получили граждане трех стран

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на декабрь 2019 года, на получение электронных виз для посещения Калининградской области было подано почти 80 тысяч заявок из 50-ти стран. Об этом на встрече с представителями администраций муниципалитетов рассказала министр – руководитель регионального Агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«Наиболее активны государства – соседи: 43% – гости из Литвы, 20% – из Латвии, 16% – из Польши, 13% – из Германии, – сказала Иванова. – Упрощение визового режима позволяет большему количеству иностранцев познакомиться с Россией, увидеть своими глазами жизнь Калининградской области как с туристической точки зрения, так и для возможного сотрудничества и дальнейшего взаимодействия по разным направлениям. С 2021 года планируется распространить режим электронных виз на территорию всей страны».

Алла Иванова отметила, что механизм электронных виз позволил увеличить иностранный турпоток в регион.

Напомним, С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU