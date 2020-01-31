Молодому калининградцу сломали челюсть в драке около ночного клуба

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:10:36+03:00

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Полиция Центрального района Калининграда объявила в розыск мужчину, который жестоко избил посетителя ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в 5 часов утра 25 января около развлекательного учреждения на улице Дмитрия Донского. Неустановленный пока мужчина избил 20-летнего отдыхающего, сломав ему челюсть. Видео.

Полиция просит всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU