Молодому калининградцу сломали челюсть в драке около ночного клуба
Злоумышленник объявлен в розыск
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Центрального района Калининграда объявила в розыск мужчину, который жестоко избил посетителя ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в 5 часов утра 25 января около развлекательного учреждения на улице Дмитрия Донского. Неустановленный пока мужчина избил 20-летнего отдыхающего, сломав ему челюсть. Видео.
Полиция просит всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU