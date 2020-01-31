Калининград вошел в пятерку регионов-лидеров России по урожайности зерновых

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:11:46+03:00

В области в прошлом году собрали 678,3 тыс. тонн зерна

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Калининградская область вошла в пятерку лидеров России по урожайности зерновых. В прошлом году, как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 51,7 центнера с гектара, что является четвертым результатом в стране.

Министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова отметила, что в области в прошлом году урожай зерна составил 678,3 тыс. тонн, рапса - 118,7 тыс. тонн.

«При этом, по предварительным данным, по объему валового сбора рапса в хозяйствах всех категорий Калининградская область занимает пятое место в рейтинге регионов России. Кстати, к уровню 2018 года урожай рапса в области вырос более чем в полтора раза», - добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU