Двое сотрудников калининградской исправительной колонии получили условные сроки

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:11:14+03:00

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В Гвардейском районном суде вынесен приговор двум сотрудникам исправительной колонии, которые летом 2017 года избили одного из осужденных.

Подсудимые так и не признали свою вину, настаивая на том, что обыскивали представителя спецконтингента, подозревая, что мужчина мог иметь при себе запрещенные в «зоне» предметы. Осужденному это не понравилось, он якобы оказал правоохранителям сопротивление, да еще и матерно обругал. В ответ они применили спецсредства и приемы борьбы.

Однако в итоге суд признал вину сотрудников ИК полностью доказанной, квалифицировав их действия как превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Впрочем, было учтено и неправомерное поведение потерпевшего – это послужило смягчающим обстоятельством при принятии судом итогового решения.

Согласно приговору, подсудимые получили по 3 года лишения свободы условно. Кроме того, их на 2 года лишили права занимать должности в уголовно-исполнительной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU