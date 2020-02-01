Калининградцам предлагают обсудить сквер в честь первых переселенцев

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:56:03+03:00

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Сегодня, 1 февраля в 14 часов администрация Калининграда и центр развития «ГорПросвет» приглашают всех желающих в музыкальный колледж имени Рахманинова на специальную встречу для обсуждения проектов по благоустройству рекреационной зоны в районе улиц Фрунзе, Шевченко и Клинической. Как известно, там намечено создать сквер в честь первых переселенцев Калининграда.

- Идея родилась в декабре 2019 года, тогда же состоялся первый воркшоп, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. - После этого экспертами была проведена аналитическая работа: градостроительный, дендрологический и орнитологический анализ территории, а также опрос местных жителей на предмет ожиданий от нового сквера.

18 января этого года в библиотеке имени Чехова прошел второй воркшоп, в результате которого были разработаны три проекта под рабочими названиями «Лютня и цифровая экспозиция», «Тени и скамьи», «Черная стена и арт-объекты». И вот сегодня у горожан есть прекрасная возможность задать авторам работ и организаторам конкурса вопросы, а также внести свои предложения.

Сквер «Первым переселенцам Калининграда» намечено открыть ко Дню города-2021, Но первую часть работ по благоустройству планируется завершить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU