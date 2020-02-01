Под Калининградом уголовница обманула подругу и обокрала приятеля

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:02:45+03:00

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Советский городской суд приговорил местную жительницу к лишению свободы сроком на 3 года за мошенничество и кражу денег.

В декабре 2018 года ранее уже судимая за кражи, грабежи, разбой и мошенничество советчанка предложила своей знакомой помочь забрать из ломбарда кольцо, пообещав его потом непременно вернуть. То ли девушка ничего не знала о бурном прошлом помощницы, то ли посчитала, что та уверенно встала на путь исправления, но она вручила уголовнице 7 тысяч рублей, чтобы выкупить ювелирное украшение. Вполне ожидаемо та скрылась, полученными деньгами, как это формулируется в официальных документах «распорядившись по своему усмотрению». А менее чем через неделю совершила еще одно преступление, на этот раз просто похитив у приятеля банковскую карту, ПИН-код которой знала, и сняв со счета 4 900 рублей.

Подсудимая вполне ожидаемо запиралась до последнего, но ее вина была доказана собранными по делу доказательствами, а также показаниями свидетелей и потерпевших. С учетом наличия у мошенницы и воровки на иждивении малолетнего ребенка с одной стороны и особо опасного рецидива преступлений с другой, суд отправил ее в исправительную колонию общего режима на вышеуказанный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU